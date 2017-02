Anmeldelse: Lego Batman-filmen er genial underholdning

Imponerende underholdning for hele familien

Det rammer selvfølgelig Jokeren hårdt at høre, at han absolut ikke kan kaldes for Batmans ærkefjende, eller at deres relation ikke engang kan kaldes et forhold (Batman "ser for tiden flere forskellige skurke"), og det motiverer om noget Jokeren til at sætte fut i tingene. Han får derfor hentet en lang række af de allerstørste skurke ned fra the Phantom Zone, hvor både Voldemort (Harry Potter) og Sauron (Ringenes herre) glædeligt kigger forbi. Det nævnes desuden lige, at sidstnævnte ikke så overraskende "elsker ild og lava og har en hang til smykker.”

Lego Batman-filmen byder, ligesom den første Lego-film Et klodset eventyr, på meta meta meta. Sjældent ser man en film, der peger så meget på sig selv, som Lego Batman-filmen gør det. Der kastes desuden med populærkulturelle referencer en masse. Referencer som nogle børn sikkert vil fange, men de rigtig gode vil primært være til stor fornøjelse for filmens voksne seere.

Det er imponerende at se, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre at lave en børnefilm, der underholder de voksne mindst lige så meget, som den vil underholde ungerne og det på trods af, at nogle af de ældre seere måske ikke vil have det helt let med danske oversættelser som “det er for vilderen." Ikke desto mindre er det imponerende velfungerende, og hvis man ikke har en under 10 år på slæb, så kan man jo altid vælge at se filmen på originalsprog.