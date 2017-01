Anmeldelse: 'Taboo' er ikke som nogen anden serie

Hæng på efter første afsnit

Det er den danske instruktør Kristoffer Nyholm, der har instrueret seriens første halvdel, og det er overøset af en Hollywoodsk udgave af Nordic Noir - samme stil som det danske tv-publikum kender fra bl.a. Forbrydelsen. Du skal lede langt efter varme farver, men til gengæld er det så også så vanvittigt flot, at billederne i sig selv er nok til, at man bliver nødt til at se noget mere. Taboo er i besiddelse af den slags mørke, vi ville ønske Game of Thrones egentlig havde og vi håber, at den vil have en afslutning, der ikke falder helt så meget i den sentimentale fælde, som det skete med Westworld. Den her serie er på ingen måde for sarte sjæle, men den er stærk og mørk og leverer en velkonstrueret fortællemæssig opbygning, der balancerer mellem at være underligt kedelig og samtidig utroligt nervepirrende.

Taboo er på ingen måde et belærende historisk drama, men i højere grad af mystisk og til tider næsten magisk karakter. Der bliver røvet grave, pillet i lig, folk bliver forgiftet, der er incest, kannibalisme og ikke mindst spøgelser, der synes at jage hovedkarakteren som resultat af sin tid som slavehandler.

Serien er intelligent uden at prøve for meget, og man gør klogt i at investere i den fra starten af, for det er tydeligt, at der langsomt bliver bygget noget op, som ved afslutningen burde forekomme særdeles tilfredsstillende, hvis man har fulgt godt med.

Det er bestemt ikke sikkert, at du vil lade dig helt overbevise efter blot første afsnit, men der ligger altså noget og lurer, som vi virkelig anbefaler, at du bliver hængende for at få med. Taboo er langt fra, hvad vi ellers kan se på tv lige for tiden, og det er i sig selv en kvalitet.

Første afsnit får premiere på HBO Nordic d. 7. januar 2017.

