Anmeldelse: Will Smiths nye film er episk idioti

Et godt tudeansigt, men så heller ikke mere

I mere end to år har vennerne ladet Howard drive rundt i sin egen verden uden at gribe ind med begrundelsen om, at når noget involverer et dødt barn, er det svært at sige eller gøre noget. Utvivlsomt rigtigt. Men først da problemerne bliver store nok til, at de også vil komme til at have en personlig konsekvens for Howards tre businesspartnere Claire (Kate Winslet), Whit (Edward Norton) og Simon (Michael Peña), slår de til. Og hvordan gør de så det? Ved at lade deres gode ven og chef tro, at han fuldstændig har mistet forbindelsen til virkeligheden og er blevet totalt vanvittig - og det er uden at spoile for meget!

Den rolle, Will Smith spiller, har vi set ham i mange gange før. Det er nøjagtigt den samme karakter i The Pursuit of Happiness, og det er nøjagtigt den samme karakter i Seven Pounds. Mildest talt er det en gigantisk snoozefest at se Will Smith gøre noget som helst på det store lærred. Hans evne til at vælge filmmanuskripter er så ringe, at man mistænker ham for målrettet at undgå et succesfuldt manus. Det her er altså manden, der først sagde nej til at spille med i The Matrix, som han fravalgte til fordel for Wild Wild West. Og nogle år senere sagde han nej tak til Tarantino-filmen Django Unchained. Kan I se mønstret, der tegner sig?

Will Smith leverer - om ikke andet - et udmærket tudeansigt, og man skal nok besidde et hjerte af sten, hvis man ikke på en eller anden måde lader sig ramme af det, som hovedpersonen går igennem. Undertegnede tudede bl.a. flere gange, men jeg græder til Merci-reklamer og X Factor-finaler, så det siger altså ikke så meget.