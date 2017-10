Call of Duty Live-action trailer: Få samling på holdet

Det er ved at være længe siden, at vi har haft et Call of Duty-spil, der har fokuseret på 2. verdenskrig.

2. Verdenskrig var sjovt nok omdrejningspunktet for Call of Duty 1, 2 og 3, det sidste har 10 år på bagen, og derfor er det meget naturligt, at folkene bag Call of Duty, spiller på nostalgien i at få folk til at samle deres helt gamle COD-team, til en ny runde nazi-smæk.