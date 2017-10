Danske skuespillere i aktuelle internationale serier

Mr. Robot

Stephanie Corneliussen er gudesmuk, og det er en skam at der endnu ikke er så mange herhjemme, der har fået øjnene op for hende - for ud over at være smuk, spiller hun også mean power-woman, Joanna Wellick, i serien Mr. Robot. Stephanie er et must-follow på Instagram. Og i fremtidige roller.

Mr Robot er tilgængelig på HBO Nordic.