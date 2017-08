'Detroit' er helt igennem jagende, gribende og nervepirrende

Et stærkt cast løfter filmen

Der kan ikke gives nok ros til Bigelow. I en verden som Hollywood er kvindelige instruktører som hende i den grad en mangelvare, og det er helt fantastisk at se, hvad hun kan præstere. Hun har en skarp filmisk vision og stil, som går igen i alt, hvad hun laver, og det er mildest talt en fornøjelse at se med. Og så skal vi altså ikke glemme også at kreditere den vanvittigt talentfulde Barry Ackroyd (The Hurt Locker, Captain Phillips) for sit kameraarbejde og William Goldenberg (Argo) for sin redigering.

Men man skal i den grad også huske at give credit til filmens ret fantastiske hold af skuespillere. Er der én, der fanger dig, så må det være sikkerhedsvagten, spillet af den unge Star Wars-stjerne John Boyega, der fik sit helt store gennembrud forrige vinter, da han spillede Finn i Star Wars: The Force Awakens. Bør man kritisere filmens castingvalg for at have taget en britisk skuespiller til at spille rollen som Dismukes? Nej, det skal man bestemt ikke – men det er der allerede nogen, der har gjort. Det er efter min mening en kedelig diskussion. Først og fremmest fordi Boyega simpelthen er en stjerne. Han formår på kort tid at gøre sin rolle enormt nuanceret, og det ville have været en fornøjelse at se Dismukes historie blive udfoldet endnu mere. Det samme kan siges for Algee Smith, Jason Mitchell og ikke mindst Will Poulter. Castet er stærkt, og de løfter filmen til det ultimative. Særligt i de brutale motel-scener er filmens skuespillere exceptionelle.