Fanteori påstår, at Monica og Joey var stofmisbrugere i Venner

Reddit-brugeren fortsætter desuden ned i de helt små detaljer ved at være overbevist om, at det er kokain, som Monica bruger sine penge på. Eksempelvis i scenen i sidste sæson, hvor Chandler åbner det store skab ved vinduerne “The One With The Secret Closet” - hun flipper ud og siger, at det er fordi, det roder så meget. Men måske var det her, hun gemte sine stoffer, og Chandler bare ikke nåede at spotte dem, før hun brugte sin dårlige Monica-undskyldning.

Det kan også være derfor, at Monica altid er pumpet op på energi og klar til at gøre rent og altid i et højt gear!



Med hensyn til Joey, så er hans misbrug at ryge hash hver eneste dag. Det er derfor, at han altid er sulten, kan æde sindssygt meget og hele tiden tager lure midt på dagen. Desuden er han altid lidt ved siden af og alt, hvad andre siger, flyver lige over hovedet på ham.