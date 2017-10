Hands-on med Assassin's Creed: Origins - lever det op til hypen?

Open World og hvad så?

Vi har langt om længe et godt open world Assassin's Creed spil, men hvad betyder det egentlig? Well, tænk i retning af Far Cry eller måske Horizon Zero Dawn, og så har du en god fornemmelse. Helt konkret betyder det, at du ikke er tvunget til at holde en liniær progression i historien - rent faktisk tvinger spillet dig til at tage ekstra missioner, for at nå et fornuftigt level, til at fortsætte hovedhistorien. Dette skaber både mulighed for en lækker grad af udforskning - og det lader også spilleren stifte bekendskab med de mange sidemissioner. Nogle er simple, genkendelige go-fetch MMO-style opgaver, mens andre byder på fantastisk velfortalte sidehistorier, og endda Tomb Raider-agtige puzzles og ture i de endnu ældre pyramider. Der er selvsagt nok at tage fat på, for en achievement-hunter.