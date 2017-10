Her er de 20 serier der bingewatches hurtigst på Netflix

Vi er alle bekendte med udtrykket 'bingewatching', men nu har streamingtjenesten Netflix navngivet den super-ivrige del af seerne med et nyt udtryk: Bingeracer.

En bingeracer er en superfan, der sprinter sig igennem en hel sæson af en serie, inden for 24 timer efter premieren (Hej Stranger Things!), for at være den første med indgående kendskab til serien.

Spredningen på serier der bliver bingeracet er ret stor herhjemme i Danmark, og du kan se top 20-listen herunder.

"Der ligger en helt særlig tilfredsstillelse i at være den første til at færdiggøre en god historie – uanset om det er de sidste sider af en god bog eller de sidste intense øjeblikke af din yndlingsserie", siger Brian Wright, Vice President Original Series. Han fortsætter:

"Netflix har åbnet muligheden for at se serier på en helt ny måde, og der findes ikke noget bedre, end når vi kan se, hvordan en serie engagerer vores medlemmer og tænder en passion".

Danmark har en imponerende (skræmmende?) tredjeplads, på ranglisten over lande med største medlemsprocent der giver sig i kast med bingeraces.





De 20 serier, der binges hurtigst i Danmark