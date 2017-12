Jessica Jones er klar på mere Marvel-action i sæson 2-trailer

"If you say with great power comes great responsibility, I swear I'll throw up on you."

- dette citat understreger ret godt den tilgang, Marvel har til deres kære superheltinde, Jessica Jones. Hun er tilbage og klar til at lancere sæson 2 og vi har fundet den første trailer til det næste kapitel.

Hvis du har fulgt godt med i Marvels serieunivers, så er hun en del af gruppen af The Defenders - men formåede alligevel at være en af dem med mest blikfang.

Se traileren herunder og glæd dig til d. 8. marts 2018.