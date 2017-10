Lewis Hamilton er kører mentor i GT Sport

Gran Turismo Sport er lige rundt om hjørnet. Med verdenspremieren sat til 17. oktober, er der - helt som forudsagt - nu skruet helt op for hype-maskinen.

En del af den hype får Lewis Hamilton lov til at stå for. Den tre-dobbelte Formel 1 verdensmester, er nemlig blevet hyret ind af Gran Turismo, til at stå som virtuel mentor for nye gamere.

Ved hjælp af videoer og interviews, kommer Lewis til at afsløre sine teknikker og filosofier, for spillere der har lyst til at presse sig selv til det yderste.