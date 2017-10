Ryan Gosling: fra mobbeoffer til Hollywoods storcharmør

Fra Mickey Mouse Club til indie-film

I en alder af 12 år scorede Gosling en 2-årig kontrakt i USA i det genetablerede The Mickey Mouse Club på Disney Channel, hvor han medvirkede som en ‘Mouseketeer’ sammen med andre - senere hen - store stjerner såsom Justin Timberlake, Christina Aguilera og Britney Spears. Han var ikke så meget på skærmen, da andre blev anset for at være mere talentfulde, men han har sidenhen udtalt, at det var de to bedste år i hans liv - en tid, hvor han etablerede et fokus i livet.

Efter to år blev showet aflyst og Gosling vendte tilbage til Canada, hvor han fortsætte med ungdommelige tv-serier såsom Are You Afraid of the Dark?(1990-2000) og Gåsehud(1995-1998). Gosling fandt dog ud af, at han brugte for meget tid på at dvæle ved de samme karakterer, og besluttede sig i 2002 for at lægge tv-serierne på hylden og søge nye, varierende roller på det store lærred.

Her kom hans tid med mange indie-film - eksempelvis den fantastiske The Believer (2001), hvor han spiller en jøde, der, grundet nogle problemer i sit liv, vælger at blive en neo-nazist - en følelse af at blive isoleret, som han kunne relatere til fra sit eget liv i mormon-familien. Desuden en rolle, som han sikrede sig efter en kort birolle i storfilmen Remember the Titans (2000). Selvom The Believer blev en katastrofe i billetsalget, har Gosling senere udtalt, at det var "the film that kind of gift-wrapped for me the career that I have now.”.