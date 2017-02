10 nye film du kan streame på Netflix

Flags of Our Fathers (2006)

Genre: Krig

Instruktør: Clint Eastwood

Med: Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach med flere

Om: Måske ikke Eastwoods bedste film og heller ikke bedre end Letters From Iwo Jima, der udkom samme år og var samme historie fortalt fra japanernes synspunkt. Men Flags of Our Fathers er bestemt en kig værd. Du får historierne om de seks personer, der rejste det amerikanske flags i "The Battle of Iwo Jima" - et vendepunkt for amerikanerne under 2. Verdenskrig. Måske en anelse for patriotisk til nogles smag, men det glemmer man hurtigt, når man ser Letters From Iwo Jima.

