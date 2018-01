15 biograffilm du skal se i første halvdel af 2018

X-Men: The New Mutants

X-Men-universet tager drastiske drejninger for at holde liv i konceptet, og denne gang er vi gået horror-vejen for at vise, at mutanterne ikke altid er søde og rare tegneseriefigurer. Maisie Williams fra Game of Thrones er i front, og det bliver spændende at se, hvordan genre-skiftet kan pege franchisen i nye retninger.

Premiere 12. april 2018