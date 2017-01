15 vilde actionbrag vi glæder os til i 2017

The Dark Tower

Premiere: 27. juli

Med: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba med flere

Derfor skal du se den: Det er selvfølgelig helt umuligt at omsætte mere end 4.000 sider til én spillefilm. Og det er da heller ikke det, danske Nikolaj Arcel (Kongekabale) har gjort her. I stedet skulle The Dark Tower mere være et nyt take på Stephen Kings episke bog-serie, han skrev over et spænd på 22 år (1982-2004) fordelt på syv bøger. Altså en sequel til den sidste bog, men med elementer fra Kings første bog, The Gunslinger. Du kan efter alt at dømme forvente en omgang sci-fi-western-horror, når 11-årige Jake Chambers (Tom Taylor) ved et uheld opdager en ny dimension og teamer op med revolvermanden Roland Deschain (Elba) for at finde ’the dark tower’, før ’the man in black’ (McConaughey) kan nå at stoppe dem. En ting, der i så fald vil betyde Jakes dimensions endelige ødelæggelse. Nøj, vi håber, det bliver godt!