3 film og serier der minder os om hvorfor det er så sindssygt fedt at studere

3. Friends from College

Kærlighedslivet er kompliceret i dine 20’er år – og det kommer ikke til at blive nemmere, når du runder de 40. 20 år efter at have studeret på Harvard finder en gruppe venner sammen igen og indser, at de komplicerede kærlighedsrelationer og voksenlivet ikke er lige nemt. Du kan se frem til otte afsnit, hvor du får holdt lattermusklerne ved lige – og så kan du roligt sluge hele sæsonen i ét hug, for Netflix har annonceret, at anden sæson er på vej.

Se den her