32 ting du ikke vidste om Netflix

24) I USA kan man stadigvæk leje film via posten hos Netflix. De ansatte underskriver kontrakter på, at de ikke vil afsløre, hvor Netflix's varehus af DVD'er ligger, ligesom at Netflix-bilerne kører undercover.

25) I 2017 har Netflix produceret næsten 500 programmer i form af film, serier, dokumentarer og stand-up-shows, der altsammen er originalt indhold. Listen bliver kun større.

26) Netflix købte rettighederne til House of Cards med Kevin Spacey og David Fincher (der instruerede de to første afsnit af serien), fordi deres film i forvejen var populære på Netflix.

27) Det samme er grunden til, at Jenji Kohan fik muligheden for at producere Orange is the New Black.

28) Netflix blev den første streaming-service, der vandt en stor tv-pris. Heriblandt en Golden Globe.

29) Netflix har også fået et par Oscar-nomineringer.

30) Netflix har deres egen prisuddeling, som hedder The Flixies.

31) Før man afgjorde, at selskabet skulle hedde Netflix, havde man oprindeligt besluttet sig for Kibble.com. Kibble var nemlig navnet på en af grundlæggernes hund.

32) Rygter siger, at Netflix planlægger at lave om på deres indholdsplan. Det vil blandt andet betyde, at der ikke længere vil være opdelinger af indhold i forhold til de forskellige lande. Hvad du kan se i Danmark, vil du eksempelvis kunne se i Frankrig og omvendt.

