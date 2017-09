5 serier du skal se hvis du elsker Game of Thrones

OUTLANDER

År: 2014 – nu

Hvor: Viaplay

Med: Tobias Menzies, Caitriona Balfe, Sam Heughan

Sæsoner: 3. sæson har premiere på Viaplay i næste uge

Om: Det er blevet kaldt det nye Game of Thrones af nogen. Og det er ikke helt uden grund. Egentlig har historien ikke så meget med Game of Thrones at gøre. Outlander er mere en romantisk serie, som handler om sygeplejersken Claire Randall, der pludselig havner i en ukendt, mystisk verden 200 år tilbage i tiden – i år 1743 – hvor både drager og andre kreaturer huserer.

Her tvinges hun til at gifte sig med en skotsk kriger, som hun pludselig bliver forelsket i. Hendes hjerte er splittet mellem to mænd i to forskellige liv. Lyder det kedeligt? Måske, men ikke desto mindre har den britisk-amerikanske serie fået virkelig gode anmeldelser – lige som Game of Thrones.

Den egentlig sammenligning skal dog nok findes i, at serien er bygget på en række møgpopulære bøger skrevet af forfatterinden, Diana Gabaldon. Hele 25 millioner kopier af bogserien, der indtil videre består af syv bøger, er blevet langet over disken i alverdens bogbutikker.