52 serier du kan du glæde dig til i resten af 2017

Her i udgangen af september har vi allerede fået en lang række gode premierer på nye såvel som tilbagevendende serier. Narcos havde eksempelvis premiere på sin tredje sæson på Netflix, Adam Prices ny DR-serie havde premiere i søndags, og HBO's nyeste dramasatsning The Deuce er også ude med seriens fire første afsnit. Men der er meget mere at glæde sig til i oktober, november og december, så du skal ikke snydes for hele listen over de nyeste serier, du kan gå i gang med at se i løbet af efteråret og vinteren.

Listen inkluderer udgivelsesdatoer på kanaler, hvor serierne oprindeligt bliver vist. Det kan derfor være, at de danske streamingtjenester først har serien tilgængelig på et senere tidspunkt.

September

Modern Family vender tilbage for sidste gang (hører vi). Og så er der også et glædeligt gensyn med Will & Grace, der byder på alle de gamle kendinge inklusiv Jack og Karen. Hvis du så Den Magiske Skolebus som barn, så kan du også skrue over på børneudgaven af Netflix, hvor du kan se splinternye afsnit, som man helt sikkert også kan lære lidt af samtidig.