6 bizarre facts, du ikke vidste om fænomenet Nicolas Cage

En mærkværdig skikkelse i Hollywood, som havde sin storhedstid med famøse film såsom Leaving Las Vegas, National Treasure, The Rock og Con Air. Men i nyere tid spiser han sig selv af med produktioner såsom Arsenal, Army of One, Dog Eat Dog og Pay the Ghost.

Hvis du tænker ’Nååå ja’ om de sidstnævnte, så ser du eddermame mange dårlige film. De fleste aner nok ikke, at manden stadig er aktiv andet i nogle få, middelmådige produktioner, med undtagelse af den interessante Joe i 2013.

Han er røget direkte ned i lokummet med sin filmsucces i samme boldgade som eksempelvis Adam Sandler. Han har uden tvivl et talent, som han har gemt godt væk for tiden, da han virkelig virker til at sige ja til alle roller. Men talentet ligger i hans excentriske personlighed, så vi krydser fingre for et lille comeback ude i fremtiden – men håbet er ikke stort.

Udover nogle uheldige valg på karrierestien ligger der mere mærkværdighed gemt under overfladen hos kære Cage.

Her er 6 ting, du måske ikke vidste om duden.