7 teorier fra første sæson af Stranger Things, du skal høre inden du går i gang med den nye.

1) Will er også psykisk

Denne teori kommer ikke fra fans, man fra skuespilleren Gaten Matarazzo. Han har en teori om, at Eleven ikke er den eneste i vennegruppen, der har psykiske kræfter. Matarazzo mener, at Will - uvidende - har de samme kræfter, eller nogen der minder om Elevens. Hvorfor?

For det første var Will, Demorgorgonens første mål. Måske var det bare uheld, eller måske var monsteret tiltrukket af Wills kræfter.

For det andet overlevede Will i “The Upside Down”, hvor teenageren Barb hurtigt blev slået ihjel. Det kunne selvfølgelig bare være at Will er god til at lege gemmeleg - men det kunne også være et tegn på overnaturlige kræfter.

Det tredje og vigtigste ben i denne teori, bunder i, at Will er den eneste der har kunnet kommunikere igennem de to verdener. Og alle ved at fan-teoretikere ikke tror på tilfældigheder. Det har ledt fans videre til at spekulere i, om Will selv har været offer for eksperimenter, eller om Elevens kræfter har smittet af på beboerne i Hawkins - og i særdeleshed Will.