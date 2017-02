9 nye film- og serietrailers der fik os til at glemme Super Bowl

The Handmaid’s Tale - sæson 1

Premiere: 26. april

Streaming-sitet og produktionsselskabet Hulu ser ud til at være kommet for at blive. Og The Handmaid’s Tale er højst sandsynligt deres mest ambitiøse projekt til dato. Det er serie-versionen af Margaret Atwoods 1985-roman af samme navn, der foregår i en postapokalyptisk fremtid, hvor kvinder overhovedet ingen rettigheder har. Serien har Mad Mens Elisabeth Moss, Gilmour Girls’ Alexis Bledel, Orange is the New Blacks Samira Wiley og Shakespeare in Loves Joseph Fiennes i hovedrollerne.