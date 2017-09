Årets mest ventede film får premiere: 5 geniale grunde til at tage i biffen i oktober

Good Time

Premiere: 12. oktober

Med: Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh

Derfor skal du se den: Robert Pattinson er med roller gennem de seneste år i anmelderroste indie-flicks som The Lost City of Z, The Childhood of a Leader og The Rover for alvor brudt ud af sin vampyrkarakter i Twilight. Og nu er han klar med endnu en i form af Good Time, som allerede har høstet store roser fra de amerikanske anmeldere. Filmen omhandler et kup, der ikke går efter planen, og hvor en bankrøver efterfølgende forsøger at befri sin bror fra det berygtede Rikers Island – alt sammen noget, der udspiller sig i løbet af en aften og nat. Good Time er instrueret af Safdie-brødrene, der også stod bag en af 2014s stærkeste, mest hjertesskærende og deprimerende film, Heaven Knows What. Så der er god grund til, at Good Time er yderst seværdig.