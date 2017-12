Årets Netflix-vaner: Én forvirret dansker har set Bee Movie 317 gange i 2017

Hey homie. Skal vi ikke se Bee Movie i aften?

Den sætning er næppe blevet besvaret med at JA, af mange, og da slet ikke af folk der allerede har slæbt sig igennem animationsfilmen en gang i forvejen. Men for en dansker, er det drømmespørgsmålet. I en opgørelse fra Netflix Danmark, lyder det nemlig: Et dansk Netflix-medlem gør sig helt særligt bemærket ved at se Bee Movie hele 317 gange - bare i 2017. En imponerende præstation når man tænker på, at medlemmer i gennemsnit ser cirka 60 film på Netflix om året. Lignende har ét medlem i USA præsteret af se Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl intet mindre end - hold fast - 365 dage i streg.

Insanity. Men danskerne har i det hele taget været gode til at se Netflix i år, og det kan man ikke bebrejde nogen, med alt det fantastiske og originale indhold der er blevet præsenteret i årets løb, så nu forkæler vi dig lige med et par lister - så kan du tjekke af, om du har fulgt trenden.

Serier vi slugte (så mere end to timer dagligt)

Greenleaf American Vandal Atypical Suburra: Blood on Rome Gilmore Girls: A Year in the Life 3% Marvel's Iron Fist Anne with an E Riverdale Ingobernable

Serierne vi så over længere tid (mindre end to timer dagligt)

The Crown Neo Yokio Friends from College El Chapo Ozark Big Mouth White Gold Dear White People Disjointed You Me Her

Serierne der fik os til at være serieutro

Narcos Stranger Things Orange is the New Black 13 Reasons Why Star Trek: Discovery The Expanse Marvel's Iron Fist Mindhunter Better Call Saul Ozark

Serierne vi så sammen