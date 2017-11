Amazon har opkøbt rettighederne til Ringenes Herre

Det er allerede sket! I sidste uge, kunne vi beskrive nogle rygter, der omhandlede verdens rigeste mand og Amazons grundlægger, Jeff Bezos ønske, om at opkøbe film-rettighederne til Lord if the rings-franchiset.

Den nyhed, er nu langt forbi rygtebasis, da Amazon her til aften har annonceret, at de rent faktisk har sikret sig rettighederne til Ringenes Herre-franchiset, efter en succesguld aftale med Tolkiens efterflølgere.

Amazon forklarer helt specifikt, at de har planer om at rulle Ringenes Herre-universet ud i en multisæson fortælling, og at de i øvrigt afsøger muligheder for at fortælle historier, der går forud for Hobitten og Ringenes Herre.

Hate it or love it. Det kommer til at ske!

Kilde: Amazon.com