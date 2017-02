Anmeldelse: 'The Founder' er filmen om McDonalds, du ikke må se på tom mave

Verdens største McDonald's reklame

I modsætning til kultdokumentaren Super Size Me, så er The Founder absolut ikke bange for at glorificere den gyldne måge. Filmen gør sig (lidt) for umage med at sætte en fed streg under det faktum, at McDonald's blev grundlagt med henblik på hurtig mad af høj kvalitet med kød, der er 100% godkendt af staten, produceret under de allerbedste omstændigheder og med et fast fokus på kvalitet, kvalitet, kvalitet.

Man skal ikke se filmen på tom mave, for de mange klip af skuespillere og statister, som sætter tænderne i flotte, saftige burgere resulterer i en af de største McDonald's-reklamer nogensinde. Det er lidt som om, at den stakkels instruktør på en eller anden måde gerne har villet lægge en kritisk vinkel ned over den verdensomspændende fastfood-kæde, men har så alligevel ikke helt fået lov.

For dem der går op i det, vil det desuden være noget af en pine at skulle sidde igennem den ene form for exposition efter den anden. Det er jo helt forståeligt, at der er en del, der skal forklares for publikum, og der er masser af historie at sætte sig ind i, men det bliver absolut ikke gjort på en elegant måde. Tværtimod føles det klodset og overforklarende. Ja, vi er med, vi har fattet det!

Skuespillerne leverer solide præstationer, Michael Keaton har i den grad gennemskuet filmens præmis før nogen andre - måske endda også før instruktøren selv, og historien er interessant. Det hele er bare klodset eksekveret, og det er en skam, for det kunne sagtens have fungeret - det gør det bare ikke.

Alt i alt er The Founder lidt som en spise en Big Mac. Det er lækkert og godt, men efterfølgende kan man ikke rigtigt benægte, at der er et eller andet galt. Man har det bare ikke helt, som man havde håbet på, og i stedet bliver det en tung og flad fornemmelse.