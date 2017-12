Anmeldelse: The Last Jedi er måske den bedste Star Wars film til dato

Oh, Hi Mark!

Samtidigt er Rey (Daisy Ridley) taget til en ø i havet på en fjern planet, for at opsøge en mand der kan give hende nogle svar på, hvem hun er og hjælpe i kampen mod Den Første Ordens. Han er Vaders søn, Leias bror, den sidste Jedi; Luke Skywalker (Mark Hamill). Men Luke er ikke så villig til at tage kampen op igen og vil under ingen omstændigheder oplærer Rey i at mestrer Kraften. Det kræver derfor en god portion overtalelse fra Reys side og et gensyn med en kær gammel ven.





Stjerne god!

The Force Awakens var fremragende og The Last Jedi er efter min mening endnu bedre. Det er en mere kompliceret historie, med bedre skuespil præstationer, flottere action-sekvenser og så indeholder den et par overraskelser, der sagtens kan give dig popcornene galt i halsen. Så er du advaret, men ingen spoilers herfra.