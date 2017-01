Anmeldelse: 'Underverden' er hæsblæsende dansk action

Ikke langt fra virkeligheden

I 'Underverden' møder vi den succesfulde Zaid (Dar Salim), der sammen med kæresten Stine (Stine Fischer Christensen) lever en københavnertilværelse ud over det sædvanlige. Med millionlejlighed på Islands Brygge, grankoglelampe i loftet og rispapir til aftensmad er der ganske enkelt ikke en finger at sætte på noget. Måske lige med undtagelse af Zaids småkriminelle lillebror Yasin (Anis Alobaidi), der i selskab med de hårdeste Alberstslund-drenge kommer til at mangle en ordentlig bunke penge. De skal selvfølgelig lånes af Zaid, og da det bliver et rungende nej fra den rigshospitalsarbejdende hjertekirurg betyder det endnu mere snavs for den stakkels lillebror.

Resultatet bliver, at Yasin tæves i så stort et omfang, at han dør af sine kvæstelser. Igennem kontakten med politiet står det klart for Zaid, at ordensmagtens bestemt ikke har intentioner om at få mordet opklaret, og de skyldige bliver således ikke fundet og dømt. Er man en ung og naiv dansker, hvis tætteste kontakt med bandemiljøet er køb af hash på Christania og et occasional "bro" med sin lokale durumpusher, så kan det nok hurtigt virke en smule urealistisk.

Men desværre er historien allerede her faktisk ikke så langt fra virkeligheden, som man måske kunne tænke sig. Det er svært ikke at tænke på den 21-årige Cem Aydin, der i januar 2012 blev tævet ihjel af otte-ti personer på Frederiksberg i København. Drabet er fortsat ikke opklaret på trods af, at der i 2015 blev udlovet en dusør på intet mindre end en halv million kroner af Cem Aydins storebror Dogu Aydin - der forresten også er læge. Det lyder ret bekendt, ikk?

Med det sagt er det absolut ikke bekræftet, at filmen er baseret på lige netop den hændelse, men det er da værd at tænke over.