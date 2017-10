Bag kameraet på The Last Jedi med Carrie Fisher og co.

Mens vi allerede er blevet beriget med to trailere til den kommende Star Wars-film, The Last Jedi til december, så er der mere underholdning i sigte.

Nyt behind-the-scenes-klip viser den afdøde Carrie Fisher (R.I.P), mens hun arbejde på det, som nok blev hendes sidste film. Klippet giver et større indblik i hendes arbejde på filmen, men fokuserer mest af alt på filmens instruktør, Rian Johnson - han fortæller lidt om, hvordan det er at arbejde på en Star Wars-film for første gang.

Se med herunder og kom i rigtig Star Wars-stemning!