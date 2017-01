Batman er tilbage: 10 fede film du skal se i biografen i februar

The Wailing

Premiere: 9. februar

Med: Jun Kunimura, Jung-min Hwang, Do-won Kwak med flere

Derfor skal du se den: En koreansk film på næste tre timer? Really? Ja, det er, hvad The Wailing byder på. Men Sydkorea har en historie for at have huset flere mesterinstruktører – især når vi snakker om gyser- og thriller-genren. Så hvis du kunne lide I Saw the Devil eller Memories of Murder, tror vi helt sikkert, at The Wailing er noget for dig. Da en fremmede mand ankommer til en lille landsby, bryder en mystisk epidemi ud. En politimand bliver sat på sagen og bliver tvunget til at løse mysteriet, hvis hans datter skal overleve. Bag filmen står Hong-jin Na, der ligeledes stod bag den særdeles fremragende og brutale The Chaser i 2008.