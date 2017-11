Batman i 1800-tallet. Se traileren for DC's nye tegnefilm

Siden Nolan afsluttede sin Dark Knight-trilogi, har de bedste Batman-eventyr på skærmen udfoldet sig i teggnefilms-univers, og ikke på film. Det ser ud til at fortsætte, for mens Justice League-filmen er lige rundt om hjørnet, har vi ikke alt for stor tiltro til Batfleck. Til gengæld, er det så et held, at Warner Bros, fortsætter med at skyde filmlængde animationsfilm ud, og den næste i rækken, ser interessant ud.

Den nye film hedder Batman: Gotham by Gaslight, og er baseret på en tegneserie fra 1989. I Gotham by Gaslight, iscenesættes Batman, som den maskerede hævner, midt i 1800-tallet. Her er det hans mission, at beskytte Gotham, for en seriemorder, med navnet "The Ripper" (Åbenlyst baseret på Londons Jack the Ripper.

Se traileren her: