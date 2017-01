Bedste prank ever? Her kommer den skrækindjagende pige fra The Ring ud af fjernsynet

Kan du huske filmen The Ring, der udkom for 15 år siden? Dengang jagede den en skræk i livet på de fleste, og vi var nok mange, der ikke kunne se på et flimrende TV uden at tro, at enden var nær.

Filmen handlede om et videobånd, der ender med at dræbe alle dem, der ser på det. Når du har set videoen, ringer telefonen og en uhyggelig stemme siger "Syv dage".

Syv dage efter dør man ved, at en skikkelse kravler ud af TV'et og offeret bogstaveligt talt dør af skræk.

Nu kommer en ny film i rækken, der hedder Rings og får premiere 2. februar, og i den forbindelse valgte man at udføre den ondskabsfulde prank.

Hvis man har set filmen, kan det nok skræmme de fleste, hvis man lige pludselig står i en TV-forretning, og en klam, mørkhåret pige kravler ud af et fjernsyn. Præcis som i filmen.

Se de vilde reaktioner på pranken herunder: