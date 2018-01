Born Strong: Kom helt tæt på de tunge drenge i Strong Man-miljøet

Der har ikke været særlig meget presse på den nye dokumentar, Born Strong, som ramte Netflix Danmark d. 31. december 2017. Og det er virkelig en skam.

Dokumentaren går nemlig helt tæt på Strong Man-miljøet, hvor man nærmest kan lugte sveden og høre knoglerne knase i de voldsomme løft og benhårde træningsrutiner. Filmen tager sit udgangspunkt i fire af de helt store kanoner på branchen - Hafþór Júlíus 'The Mountain' Björnsson, Eddie Hall, Brian Shaw og Zyndrunas Savickas, som alle kæmper for at blive nummer 1 til årets Arnold Classic Strong Man i 2016.

Handlingen skifter frem og tilbage mellem optakten og den endelige konkurrence, hvilket skaber en god dynamik i forhold til at fortælle de forskellige atleters måde at tackle styrke og udholdenhed på. Du bliver fuldstændig blæst bagover, når du ser, hvad der egentlig skal til for at komme i nærheden af verdens stærkeste mænd - udover at du selvfølgelig skal kunne løfte en hest, så skal du sgu også æde en hel hest!

Vi snakker folk, som får Arnold Schwarzenegger - som stadig har en del råstyrke tilbage - til at ligne en lille gnom. Og ja, Schwarzenegger er selvfølgelig med til både at bedømme konkurrencen og sige 'Get to da Choppa!'.

Og her snakker vi selvfølgelig på daglig basis.. Dokumentaren går til klingen på sporten med et finurligt allaround-fokus, hvor man også får atleternes indrømmelse af, at deres livsstil ikke er sundt på længere sigt. Eddie Hall nævner selv, at hvis han fortsætter sådan her - så vil han ikke blive på jorden i mere end 10 år endnu. Hans eneste ønske er at blive verdens stærkeste mand, og i det øjeblik, han kan opnå drømmen, lægger han intensiteten på hylden.

Det er et utroligt fascinerende indblik i rendyrket dedikation, tvangsfodring, svimlende tunge løft og ikke mindst forskellige former for mennesketyper - hvor Björnsson bruger sin råstyrke og islandske vikingeattitude uden den famøse 'Power-belly', så formår Savickas at være den helt oldschool dunkefar med solo-træning, kolde lokaler og inspiration fra sine tidlige fattige vilkår i Litauen.

Dokumentaren er meget omfattende uden at være for nørdet - den sørger for, at vi får den personlige side og de karismatiske forskelle på plads, og så sørger den for, at vi får hele konkurrencen i 2016 med stykvis. På den måde opbygger filmen en vanvittig god klimaks-optrapning, hvor man sidder ude på kanten af sædet - hvis man selvfølgelig ikke allerede kendte til resultatet.

Forestil dig Pumping Iron fra 1977 - bare i større proportioner og med vægtskiverne skiftet ud med bjælker og råstyrke frem for posering og vaskularitet. Eksempelvis vejede Schwarzenegger omkring 106 kg i sin primetid i 1980 med en højde på 1,87, hvorimod eksempelvis Brian Shaw er 2,03 meter høj og vejer 198 kg.

De er tunge drenge, vi snakker om!

Gør dig selv den tjeneste at se dokumentaren på Netflix - absolut en af årets største anbefalinger på dokumentar-fronten. Fascinerende, nervepirrende og ikke mindst macho-action hele vejen igennem!