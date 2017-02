Brug disse koder og få adgang til mange flere film på Netflix

Du kender det alt for godt. Tømmermændene fra gårsdagens brandert indtræffer hurtigere end nogensinde før, og hver gang du løfter hovedet, føles det som om, at du bliver banket i hovedet med en hammer. Du har brug for at ligge ned, og gerne i lang tid. Meget lang tid.

Efter et par timer på sofaen, finder du dog hurtigt ud af, at Netflix ofte anbefaler dig det samme igen og igen, så du ender ud med Narcos, Breaking Bad eller House of Cards. Men der findes en måde, hvor du kan finde langt flere film og serier, end du lige går og regner med.

Her er de hemmelige Netflix-koder

Netflix gemmer visse genrer for dig, alt efter hvilken lokation og IP-adresse du har. Disse genrer er dog ret nemme at komme til. Du skal bare skrive følgende i din internet-browsers adressefelt: www.netflix.com/browse/genre/

Efter den sidste ‘slash’, skriver du så en specifik kode, alt efter hvilken genre du vil se. Her er der nogle af de mest gængse: