Calum Von Moger skal spille den unge Schwarzenegger i 'Bigger'

Den australske skuespiller skal være Arnold Schwarzenegger i den kommende film Bigger, som fortæller den inspirerende historie om 'the grandfathers of fitness' Joe og Ben Weider - en duo som kæmpede mod alle odds og byggede et bodybuilder-imperium.





De banede vejen for blandt andet en ung Arnold Schwarzenegger, som nu skal portrætteres af Calum. Calum har selv sagt, at det er en drøm, der går i opfindelse, da han som 14-årig påbegyndte sin træning med inspiration fra Schwarze.

Calum har bestemt kroppen til at give illusionen om en ung Arnold, og han bruger desuden en Skype-samtale løbende med folk fra Østrig for at få den tykke accent med.

Awesome! Det bliver spændende at se, hvorvidt Calum kan leve op til de store sko af The Governator.