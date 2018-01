Chris Hemsworths 'Thor'-kontrakt udløber snart - men han er ikke klar til at lægge Tordenguden på hylden

For nyligt gjorde Chris Hemsworth det klart for alle, at selvom hans kontrakt med Marvel ophører efter Infinity War, så er han ikke klar til at lægge Tordenguden fra sig.

Under et interview med IGN fortalte Hemsworth, at skulle muligheden dukke op for mere Thor, så er han 100% klar.

Han udtalte følgende:

“I’ve just, literally two days ago, finished Avengers 4 and that’s my contract — my preexisting contract is done now, so it’s kind of like, ‘wow, that’s it,'” Hemsworth reflected. “Two or three films ago I was like, ‘okay, a couple more.’ I was enjoying it but I was like… I felt a little restricted. And after this last experience with Taika, and actually these last two Avengers, I feel like we’ve reinvented the character a number of times — even in these next two, he evolves again, and you don’t get that opportunity often in a franchise. So I definitely feel a renewed sense of excitement and enthusiasm, and more so than ever, I think.”

Og hvis du har set Thor: Ragnarok, så kan du kun være enig - Hemsworth har i sin karriere bevæget sig mere over i den komiske opstilling (Han er eksempelvis den eneste grund til at se den nye Ghostbusters og Fars Sygt Fede Bilferie).

og Ragnarok er ikke en undtagelse, da Taika Waititis fantastiske humor for alvor løftede den tredje Thor-film op på et helt nyt niveau.

“If I had the opportunity to do it again, I think I’d love to. I also think there’s an appetite for it now, or there’s a far greater range of possibilities of where he can go now, what he can do, just because we’ve kind of broken the mold a bit.”

Nu handler det så bare for os fans om at vente på at se, hvad der skal ske for Hemsworth, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo and Jeremy Renner - som alle har kontrakter, der udløber efter Infinity War.

vi krydser fingre for velkendte ansigter på den anden side af Infinity War!