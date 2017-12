Christopher Nolan understreger forskellen på Dark Knight-trilogien og andre superheltefilm

Vi lever i en tid spækket med superheltefilm, og hvis du spørger os, så er det ret fedt. Men mens Marvel og DC Comics dyster om at skabe de bedste assemble-film og selvstændige univers, så er der stadig en trilogi i superheltegenren, som for alvor er en af de absolut bedste.

Her snakker vi selvfølgelig om Dark Knight-trilogien skabt af Christopher Nolan.

Under et lille foredrag til en BAFTA-begivenhed i London fortalte Nolan, at nøglen til hans succes i forhold til at skabe en af de bedste superheltefilm nogensinde ligger i én simpel faktor.

"I think it was the last time that anyone was able to say to a studio, 'I might do another one, but it will be four years.' There's too much pressure on release schedules to let people do that now, but creatively it's a huge advantage."

Superheltesuccesen er en guldgrube, men er også en uheldig udvikling for selskaberne, da fansenes hungren efter nye film gør, at man er nødsaget til at tænke release som vigtigste faktor - ikke kvalitet. Man skal selvfølgelig ikke gå på kompromis, hvis dette kan undgås, men Nolan understreger, at instruktører i dag er nødsaget til at skynde sig for meget til at kunne udfolde sig kreativt nok.

Nolan blev ikke tvunget ud i noget, men havde nogle år i mellem produktionerne, så han både kunne få et lille pusterum og desuden tage sig god tid - og så var fans jo bare mere hungrende efter at se mere, når hver film fungerede så eminent!