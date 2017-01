Danmarks nye actionhelt: "Jeg fik trykket et ribben, men fuck det - det ser skide godt ud på film"

Barndommen

Du er jo selv født i Irak lige som Zaid i Underverden. Hvad husker du fra din barndom?

Jeg husker nogle fragmenter. Altså, jeg var et år gammel, da mine forældre rejste, så det er en af de klassiske flygtningehistorier, hvor man rejser op igennem forskellige lande og bor forskellige steder. Jeg tror, vi endte i Danmark, da jeg var omkring seks år. Det var en kaotisk, ensom og generelt bare fucked up tid. Nu har jeg jo en søn i dag, og en barndom drejer sig om at være tryg, at få masser af kærlighed og vide, hvordan tingene hænger sammen. For mig var det præcist det omvendte af, hvad man kunne ønske for sine børn. Men man finder sine ligesindede og finder sin familie et andet sted. Og så finder man ud af det sammen.

Det tror jeg helt sikkert på. Hvor lang tid gik der, før der kom ro på?

Der gik jo mange år. Det er sådan set først sket, efter jeg er blevet voksen, og jeg tror ikke, jeg var særlig sød, dengang jeg var ung. Jeg tror til gengæld altid, at jeg har haft et moralsk kompas, der var rigtigt, selvom jeg nok ikke altid fulgte det. Når man ikke har den der tryghed hjemmefra, når du ikke har de spilleregler, når du ikke forstår dine omgivelser og det samfund, du bor i som barn eller ung, så er det ligesom at være i en jungle. Så må du selv finde ud af, hvordan du skal opføre dig. Og så kan du selv forestille dig, at du begår mange, mange fejl, før du træffer de rigtige beslutninger.