Dansk Oscar-kandidat rammer biffen: 5 fede film du skal se i september

IT

Premiere: 7. September

Med: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard med flere

Derfor skal du se den: Hvis der er noget, jeg især husker fra min barndom, så er det miniserien IT, der er baseret på Stephen Kings roman af samme navn. Klovnen Pennywise gav mig utallige mareridts, og især seriens første halvdel står for mig som en milepæl inden for gysergenren. Derfor var det også med en vis skepsis, at det for et par år siden blev annonceret, at et remake var i støbeskeen. En skepsis, der dog forsvandt efter at have set traileren til den nye film (gåsehud!).

Den nye IT er instrueret af Andrés Muschietti, som også lavede den ret uhyggelige Mama med Nikolaj Coster-Waldau og Jessica Chastain i hovedrollerne tilbage i 2013. Som Pennywise ses unge Bill Skarsgård, som du måske kender fra serien Hemlock Grove. Og han ser ud til at klare den rolle til UG.

Hvis du ikke kan huske den originale IT-serie, så handler den i korte træk om, at børn begynder at forsvinde i byen Derry, Maine, og at en gruppe unge herefter stilles over for deres største frygt; nemlig den ondskabsfulde klovn Pennywise. En klovn, der forbindes med mord og vold gennem hundredvis af år. Du kan læse vores anmeldelse af IT i næste uge.