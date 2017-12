De 10 bedste julefilm for mænd

The Family Man (2000)

Ja, Nicolas Cage kan faktisk godt lave gode film. Her følger vi ham som en businessmand, der pludselig en dag vågner op og og er blevet gift med sin high-school-sweetheart - på den måde oplever han et hvad-nu-hvis-scenarie i forhold til at vælge familien frem for karrieren. Cage formår fornemt at spille den forvirrede familiefar, der pludselig oplever lever med en mini-van og en kone. Plottet er meget velskrevet og interessant og selve filmen fungerer som en lækker lille hyggefilm, hvor man udlever idéen om, hvordan det ville være at have en familie, man ikke havde valgt på forhånd.