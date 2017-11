De 10 bedste teenage-sexkomedier nogensinde

5) Harold and Kumar go to White Castle (2004)

Dette er uden tvivl den skæveste film på listen, da vores to hovedpersoner Harold and Kumar lever for at ryge marihuana. En aften får de den vildeste fråder på, og beslutter sig for at tage på White Castle. Hvad der virkede til at være en overkommelig tur, ender i en vanvittig rejse, som ikke blot kaster dem ud i sindssyge situationer, men også åbner op for muligheden for at score nogle damer på vejen. Den er så vanvittigt underholdende og man flækker af grin hele vejen i gennem på grund af det umage pars eskapader i forsøget på at æde nogle små, klamme burgere. En gepard, diarréprægede studiner og en stangliderlig Niel Patrick Harris med pisgult hår (Denne rolle blev faktisk inspirationskilden til Barney i How i Met Your Mother, red.) er blot få af de ting, som gør denne til en fantastisk teenagefilm.

Sexfaktor:

- Topløs Malin Akerman klar på en trekant.

- Niel Patrick Harris sniffer coke af nøgne strippere/ludere.

- To kvinder flasher deres bryster. Simpelt, men godt.