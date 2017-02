De 20 bedste film på Netflix - ifølge M!

Joel og Ethan Coen er brødrene der har givet os nogle af de mest geniale krimi-komedier nogensinde: Fargo, The Big Lebowski, O Brother Where Art Thou? for blot at nævne et par stykker. Så da de pludselig kom med No Country For Old Men, var der grund til at blive chokeret. Historien om den chance-ridende cowboy, der prøver at stjæle en million dollars fra nogle mexicanske narkohandlere, og som dermed får verdens vildeste hitman i hælene, var alt andet end typisk. Her var pludselig en film fra Coeen-brødrene, der var så tung, alvorlig og underlig, at mange blev skuffede. Den helt bizarre slutning i sig selv var nok til at gøre publikum sure. Men giv filmen en chance, og du vil se, at det en intet mindre end genial film. Udover at byde på nogle af 2008's mest nervepirrende scener er filmen nemlig også så ladet med symbolske værdier, at man kan snakke om den og analysere den til den lyse morgen. For hvad er det egentlig den prøver at fortælle os? Tænk over det... og la' nu vær' med at blive skuffet over slutningen, for vi har advaret dig. Se den i det mindste for at opleve Javier Bardem, som den mest koldblodige lejemorder, der nogensinde er skabt på film.