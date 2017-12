Den officielle trailer til Ready Player One - fyldt med popkultur-referencer

Ernest Cline skrev i 2011 sci-fi-romanen Ready Player One, som kiggede nærmere på en lettere dystopisk 2044, hvor befolkningen slipper væk fra virkeligheden via et virtual reality-spil. Spildesigneren giver efter sin død folket en mission - de skal finde et gemt easter egg i spillet. Den som finder ægget, vil ikke blot overtage en svimlende arv fra designeren, men vil desuden også opnå fuld kontrol over spillet.

Nu har Spielberg endelig fået filmen på benene og er klar til at lancere filmatiseringen til august næste år.

Filmen har fået nogle få trailers, men nu er den officielle landet, og det er rendyrket underholdning - både med nostalgi, fanboy-referencer og masser af lækre visuelle effekter.

Traileren giver blandt andet glimt af velkendte ansigter såsom Tracer fra Overwatch, Chun-Li fra Street Fighter, Freddy Krueger fra Nightmare on Elm Street og selvfølgelig en DeLorean.

Se med herunder: