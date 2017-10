Der er en ny trailer til The Punisher, og den er ret intens

Jon Bernthals gengivelse af anithelten The Punisher, var den absolut bedste ting, ved den ellers udmærkede sæson 2 af DareDevil på Netflix. Det var Netflix/Marvel også hurtige til at indse, og det betyder at de har arbejdet forholdsvist hurtigt, på at give manden sin egen serie på streamingtjenesten.

The Punisher har nu har fået tildelt premiere den 17. november 2017 - sammen med en ond, tung og voldfed trailer. Det ser ud til at serien giver os en del af baghistorien om karakteren, der er ude på et evigt hævntogt mod mennesker, der i hans optik er dårlige, efter at have mistet sin familie på tragisk vis.