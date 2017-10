Det amerikanske svar på Klovn er tilbage: 4 grunde til at du skal bruge hele oktober foran skærmen

Lucifer – sæson 3

Genre: Fantasy

Premiere: 4. oktober

Hvor: Netflix

Med: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro med flere

Om: Lucifers udskejelser i LA fortsætter nok engang. Og her kommer et hurtigt recap til newcomers: Lucifer er træt af at være Helvedets herre og beslutter sig for at flytte til Los Angeles, hvor han åbner en natklub og bliver venner med en kriminalbetjent. Hvis det lyder som noget fra en tegneserie, så er det netop fordi, at karaktererne er taget fra tegneserien The Sandman. Og blev du også skuffet over den seneste sæson af Preacher, så kan det være, at den nye Lucifer-sæson bliver et plaster på såret.