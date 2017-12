Det originale 2011-manuskript til Justice League lyder 1000 gange federe end selve filmen

Redaktionen tog et smut ind for at se Justice League tidligere på ugen i en impulsbeslutning - og selvom vi er ret glade for superheltefilm og hele universet af DC Comics, så var det bare ikke nogen særlig god oplevelse.

Den var rodet, manglede passion, en kedelig skurk og lidt for lidt kendskab og relationer til karakterne - en ret stor meh-oplevelse (Hvordan var din oplevelse af filmen? Giv din mening)

Derfor kan det også irritere os ret meget, at det originale manuskript fra 2011 lyder helt fantastisk. Man skal lige huske på, at det lige inden slutningen på Christopher Nolans Batman-trilogi - læs hvorfor Nolan mener, at DC Comics mangler succes - og The Avengers havde endnu ikke ramt sendefladen.

Det var en anden tid, og desværre kunne manuskriptet ikke finde en plads blandt markedet.

The Wrap har fået et smugkig på, hvad man kunne forvente af det og vi har plukket nogle scener ud: