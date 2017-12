Disse serier blev set mest i 2017 på HBO Nordic

Mens HBO sidder på nogen i forvejen tunge drenge på seriefronten såsom The Wire og Sopranos, så kommer der rigeligt med originalt indhold på årlig basis. Vi har i 2017 blandt andet kunne nyde sæson 7 af Game of Thrones, mens nye serier såsom Taboo, Big Little Lies og Westworld ligger lunt i svinget.

Her er listen over de 10 serier, der er blevet set allermest i Norden i 2017:

1. Game of Thrones

2. Vikings

3. Westworld

4. The Handmaid’s Tale

5. Big Little Lies

6. Taboo

7. The Magicians

8. Billions

9. Black Sails

10. Girls

Hvilke serier har du bingewatchet mest i løbet af '17?