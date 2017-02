Efter de to filmsucceser: Nu vender Klovn tilbage som TV-serie

Næste års mest ventede serie hedder ikke længere ottende og sidste sæson af Game of Thrones. Nej, den er dansk og hedder Klovn. Frank Hvam og Casper Christensen har nemlig annonceret, at det umage par vender tilbage i en syvende sæson til næste år.

Det skriver tv2.dk

Denne gang bliver det ikke på TV 2 Zulu, du kan opleve Casper og i særdeleshed Franks pinlige udskejelser. Syvende sæson får nemlig premiere på TV 2.

Og hvad kan vi så glæde os til i den nye sæson?

- En masse nye historier og nye karakterer. Og selvfølgelig et gensyn med de gamle, siger Casper Christensen til tv2.dk

De to fortæller, at de har savnet de små historier efter de to spillefilm samt den kommende Dan Dream, de også medvirker i og har skrevet.

- Det har været sjovt, men også voldsomt. Nu glæder vi os til at vende tilbage til hverdagen og grine af de små ting. Hvor et helt afsnit kan gå med at fange en muldvarp eller klage over en fordærvet pebersovs. Og så gøre det til et stort problem, siger Casper Christensen og Frank Hvam.

Sidste gang, vi så de to kompagnoner i sæson seks, var i 2009, men Casper Christensen fortæller, at den nye sæson kommer til at følge med tiden og altså vil foregå i 2017/2018.

- Vi følger med tiden, men karaktererne ændrer sig ikke. Frank er stadig en klovn, slutter Frank Hvam.