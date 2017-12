Få historien om den infamøse Star Wars julespecial

Star Wars var en helt anden størrelse i 1978. Bevares, på tidspunktet, halvandet år efter premieren på den første film, var det allerede en af de mest succesfulde nye filmfranchises, og for at holde hypen kørende, havde George Lucas givet grønt lys, til at tv-stationen CBS, måtte lave en julespecial.

Den julespecial er i dag infamøs, for at være så dårlig, at den ikke engang er komisk underholdende.

Den 98-minutter lange juleoptagelse, kombinerede det endnu u-udpenslede Star Wars univers, med det traditionelle jule varieté-show, så der var masser af kendis-besøg, julesange og sjove punch-lines. Men showet var bestemt ikke i George Lucas' ånd, og han var hurtig til at afsværge showet. Måske også fordi, han ikke var nævnt en eneste gang i rulleteksterne.

VOX Magazine har lavet en gennemgående forklaring af tv-projektet, og det kommer belejligt nok lige op til juletid.