Fan-skabt Gremlins-film understeger, hvorfor vi ønsker en Gremlins 3

Gremlins er en af de film, som bestemt hører julen til. En lettere makaber parodi på juleriet, hvor små bestialske bæster raserer en hel by.

Konceptet stoppede efter blot to film (Ja, dengang vidste de faktisk, at man kunne stoppe, mens legen var god!), men før vi så denne video herunder, vidste vi ikke, at vi ønskede en treer.

En fan har nemlig skabt sin lille kortfilmsagtige Gremlins 3, som fokuserer på en virksomhed, der har skabt en ny form for 'kæledyr', som dog ikke er så familievenlige, som firmaet påstår!